Гречка и туалетная бумага традиционно становятся символами трудных времен в России. Так было в 2014-м, так повторилось в 2020-м, когда эти товары стали массово скупать, едва появились слухи о карантине из-за коронавируса. Но если гречневая крупа известна у нас с древних времен, то туалетная бумага только полвека.

В 2017-м в центре Москвы, на Биржевой площади, вели строительство фонтана. Сначала в котлован спустились археологи, которые изучали фундамент древних строений. А еще обнаружили следы нужника, как называли в средние века туалет. Младший научный сотрудник кафедры экологии и географии растений биофака МГУ Никита Лавренов тогда рассказывал:

- Заберем там пробы. Будем все промывать, смотреть семена. И на основе анализа человеческих отходов поймем, что тогда ели люди. По фрагментам можно судить о растительном и животном компоненте в рационе людей, которые ходили в этот нужник. Кроме того, по личинкам и яйцам насекомых есть возможность исследовать гигиену - кто копошился рядом с нашими предками…

Средневековый нужник, судя по всему, находился в углублении, справа от деревянной лестницы. Фото: Артем Локалов

По информации "Родины", образцы из выгребной ямы, обнаруженной в километре от Кремля, по-прежнему лежат в коробках в лаборатории. Анализ так и не провели, хотя в Столичном археологическом бюро обещали содействие. Нехорошо как-то получилось.

Примерно как с гигиеной в те времена. Крестьянин мог воспользоваться после посещения нужника лопушком (в летнее время) и пучком соломы (в зимнее). Горожане пользовались примерно тем же. Во всяком случае, сено, которым кормили лошадей, всегда было под рукой.

Баню люди посещали, как правило, раз в неделю. Элементарные для наших дней санитарные нормы часто не соблюдались. Во многом из-за этого в России периодически вспыхивали эпидемии.

В XIX веке это была чаще всего холера. Немногочисленные врачи, которые отправлялись в народ, пытались объяснить элементарные правила гигиены, но все равно сильнее были убеждения: "Завелись доктора у нас, так и холера пошла".

Про отхожее место в одной из деревень близ Владимира есть притча-шутка. Будто бы некий вельможа, впервые оказавшись в крестьянской избе и наблюдая за обедом, во время которого были поданы первое (щи) и второе (каша), спросил хозяев: "А где десерт?"

- Так, батюшка, где придется - кто у скотины в хлеву, а кто - на дворе, - отвечали хозяева, поняв слово "десерт" за определение естественных потребностей после обеда.

Во дворе крестьянской избы села Ныроб в Пермской губернии. Конец XIX - начало ХХ века.

С тех пор изменилось не так много. Недавно "Новая газета" провела исследование, которое показывает, что и сейчас более 30 миллионов человек в России вместо туалетов используют выгребные ямы...

Прогресс налицо - если можно так говорить в этом случае - только с туалетной бумагой. В последние годы доступны разные ее виды и расцветки. А вообще первая туалетная бумага известна с 1857 года. В США и Англии ее запатентовали Джеймс Олкок и Джозеф Гайетти. Продавали пипифакс - так называли туалетную бумагу тогда - в пачках по тысяче листов. В 1929-м такую бумагу прославил Владимир Маяковский в своем стихотворении "Парижанка":

…Она,

разулыбив

облупленный рот,

пудрой подпудрит,

духами попрыщет,

подаст пипифакс

и лужу подотрет…

Обложка цикла стихотворений Владимира Маяковского "Париж". 1920-1930-е.

В России же проблемой долгое время было (а где-то остается) не столько отсутствие туалетной бумаги, сколько самих отхожих мест. Как, например, приходилось кавалерам, а особенно - дамам на балах, особенно в пышных платьях? На балах ведь собирались сотни людей.

Максим Матвеев, сыгравший одну из ролей в фильме "Союз спасения", в эфире программы "Вечерний Ургант" сокрушался, что костюмеры не согласились с его предложением сделать на лосинах ширинку, так как в XIX веке ее быть не могло. Поэтому актеры на себе ощутили некоторые сложности, с которыми сталкивались их предки.

Канализация в городах Российской империи начала появляться ближе к концу XIX века.

Например, Владимир Гиляровский в 1896 году был на Ходынке во время коронационных торжеств. Тогда в давке погибло много людей. Свое возвращение домой он описывал так: "В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо - в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался. Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провонявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул".

Столешников переулок в Москве. Конец XIX - начало ХХ века.

Очевидно, и унитаз или биде в таких ванных комнатах тоже были. Но вряд ли с пипифаксом - возможно, с газетами.

"Даже Ленин, Сталин и Хрущев, извините, использовали газету. Нарезали ее, - говорила Газете.Ru заведующая музеем Сясьского целлюлозо-бумажного комбината Татьяна Петрова. - Негативный момент, правда, - все становилось черным. В типографиях тогда использовали краску, составленную на саже…

Газета - не только для чтения.

В СССР тоже начинали с выпуска листов наподобие пипифакса. Например, их производство было налажено на Вельгийской бумажной фабрике в городе Боровичи.

Советская туалетная бумага в листах.

А в рулонах первую туалетную бумагу начали производить только в 1969 году на Сяськом ЦБК - в Ленинградской области. В прошлом году было 50-летие одного из важнейших - можно даже сказать стратегических! - производств наших дней.

Так выглядели первые рулоны туалетной бумаги, которую производили на Сяськом ЦБК. Фото: syas.ru

Хотя поначалу туалетную бумагу никто не покупал - люди просто не знали, для чего это нужно. Но вскоре она стала дефицитом. Иногда связку из рулонов бумаги, чтобы донести до дома, надевали на себя. Есть несколько таких фото, а еще кадры из фильма "Про бизнесмена Фому", снятого в начале 1990-х.

Михаил Евдокимов и Нина Русланова в фильме "Про бизнесмена Фому". 1992 год. "Мосфильм".

Сейчас, когда на бумагу спрос возрос в разы, промышленники делают все, чтобы избежать дефицита.

- Мы увеличили производство бумаги более чем на 50 процентов. Если в обычное время бывает простой, то сейчас все оборудование загружено максимально, - рассказала "Родине" маркетолог Сяського ЦБК Татьяна Сумцова. - Основной упор - на производство туалетной двухслойной и трехслойной туалетной бумаги. Полотенца тоже производим, но спрос на них, конечно, меньше, чем на бумагу. Поэтому больше мощностей распределили на этот продукт.

В связи с увеличением производства, на комбинате даже возникла потребность в новых складах. Сейчас ускоренными темпами строят новые помещения.

- Скорее всего, это исторический максимум по производству туалетной бумаги. Такого всплеска спроса на нашу продукцию не было, - отметила Сумцова.

Золотари вывозят нечистоты. Конец XIX - начало ХХ века.

А музей истории комбината, который раньше функционировал ежедневно, перешел на работу по заявкам, когда приезжают школьные группы или журналисты. Но сейчас посетителей нет совсем - все на карантине.

Еда во время него - одно из главных развлечений. Вот почему для производителей туалетной бумаги наступили золотые времена. Кстати, ассенизаторов на Руси всегда называли золотарями…