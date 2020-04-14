Китайскую копию "Зубра" на воздушной подушке сняли на видео

В Сети появилось видео первого десантного корабля на воздушной подушке типа "Зубр" (советский проект 12322), построенного в Китае.

Cудно с бортовым номером 3327 было построено на судоверфи Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany в Гуанчжоу. По имеющейся информации, 80 процентов комплектующих, использованных при строительстве корабля, китайского производства.

Напомним, изначально Китай заключил контракт на поставку четырех десантных кораблей с Украиной (там проект получил название "Бизон"). Два корабля планировалось построить в Крыму, еще два - в Китае на основе переданной Украиной документации. Работы велись на судостроительном заводе "Море" в Феодосии.

Десантные корабли "Зубр" начали выпускать в СССР в конце 1980-х. Благодаря воздушной подушке они могут развивать скорость до 110 километров в час. Полезная десантная нагрузка 150 тонн. Это три основных боевых танка или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта, или восемь БМП, или восемь плавающих танков. Также вместо техники может перевозиться только живая сила, тогда максимальная вместимость составляет 500 человек.