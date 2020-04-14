Минск завершил ратификацию соглашений с Евросоюзом по выдаче виз

Процесс ратификации соглашений с Брюсселем об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, судя по всему, завершен белорусской стороной. Соответствующие законы уже подписаны главой государства в конце прошлой недели.

Как уже информировал "СОЮЗ", в самом начале апреля документ был принят нижней палатой парламента, а затем одобрен верхней палатой. Замминистра иностранных дел РБ Олег Кравченко, представляя парламентариям визовое соглашение, отметил, что оно "нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз". В числе главных положений соглашения высокопоставленный дипломат назвал тогда стоимость "шенгена", которая снизится для граждан страны до 35 евро.

Кроме того, многие категории граждан смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Правда, замминистра обратил внимание, что документ касается только краткосрочных виз и не регулирует порядок выдачи "шенгена" для учебы или работы.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Увеличится в два раза и срок пребывания иностранцев в стране с 90 дней в году до 180.

Что касается соглашения о реадмиссии, то оно предусматривает, что обе стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Оба документа должны быть одобрены Европейским парламентом, а начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Ранее прогнозировалось, что визовое соглашение может вступить в силу в июне текущего года.