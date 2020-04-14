Больше 85% новых заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет

Больше 85% заболевших коронавирусной инфекцией - младше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в городе добавилось 1489 вновь заболевших. В целом по городу зарегистрировано 13002 случая коронавируса. Отмечается, что 44,5% вновь заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 и еще 14% - старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. На долю детей приходится 5% из заболевших.

Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними людей, врачи взяли под медицинский контроль.

Штаб напоминает: с 13 по 19 апреля в столице введен ряд дополнительных запретов и ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На это время приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Всем работающим предприятиям поручено максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.