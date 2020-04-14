Как оформить пропуск на передвижение по Подмосковью

Подмосковные власти уточнили способы оформления пропусков на передвижение по области, которые начнут действовать с 15 апреля. У жителей области для получения пропуска есть две возможности.

Первая - через единый портал "Госуслуги". На сайте есть ссылка на форму для физических лиц и другая ссылка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Второй способ - через мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус". Для входа в приложение нужно ввести те же логин и пароль, которым вы пользуетесь на портале госуслуг. Если при заполнении полей в мобильном приложении у пользователя возникают вопросы, ответы на них можно получить по телефону "горячей линии" 8(800)550-50-30.

Ранее областные власти анонсировали еще и короткий номер 0250, на который для получения пропуска нужно было отправить sms, но сейчас уточнили, что короткий номер временно использоваться не будет.