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14.04.2020 19:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Классные руководители окажут психологическую поддержку московским семьям

Текст: Ирина Огилько
Классные учителя не только занимаются дистанционно с учениками, но и оказывают психологическую помощь их родителям. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования столицы.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По данным ведомства, в каждом классе раз в неделю дистанционно проходят классные часы. Во время этих собраний учителя и школьные психологи помогают родителям справится с психологической нагрузкой. Такое решение было предложено Ассоциацией классных руководителей Москвы.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Нам важно продолжать преемственность и в воспитательном процессе, а классный час является ключевым инструментом для этого, - прокомментировал председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы Максим Иванцов. - Мы живем и работаем в новых реалиях и понимаем, что большинство родителей не имеют опыта пребывания дома со своим ребенком 24/7. Ту функцию социализации, которая обычно выполняет школа, сейчас на время родителям необходимо взять на себя. В нынешней ситуации семьям необходима поддержка со стороны школы".

Кстати, с 11 по 19 апреля проходит конкурс "Классный подкаст" для классных руководителей, учеников 1-11 классов и их родителей, для того, чтобы делиться своим опытом дистанционного обучения. Для участия необходимо записать аудио или видеоролик длительностью не более 2 минут на тему #НеОдинДома и прислать на почту akr@gppc.ru. Лучшие подкасты из направленных материалов будут размещаться на сайте Ассоциации классных руководителей и в социальных сетях

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