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14.04.2020 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московский центр развития карьеры запустил проект "Мама онлайн"

Текст: Ирина Огилько

Центр развития карьеры "Техноград" запустил новый проект для женщин с детьми дошкольного возраста. Участие в нем - бесплатное. Как обещают организаторы, проект поможет женщинам с детьми найти работу и научиться распределять время.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, первое занятие состоится 14 апреля в 12.00. Эксперт-разработчик программ личностного роста Валерия Меркулова в режиме онлайн расскажет о том, как распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием, о новых источниках дохода. А международный бизнес-тренер, коуч и карьерный консультант Евгения Фокина в рамках трансформационной игры научит выявлять внутренние психологические проблемы.

На втором занятии расскажут об онлайн-профессиях, а также способах обучения и поиску работы. Учителями станут карьерные коучи Светлана Пороскова, Инэсса Головина и Оксана Бендюкова.

В третьей части проекта участниц ожидает прямое общение с работодателями и карьерными консультантами. Кроме того, здесь же специалисты поделятся советами, чем можно увлечь детей, пока мама занимается саморазвитием.

Первые четыре занятия пройдут в режиме онлайн. Если к этому времени режим самоизоляции завершится, остальные уроки будут идти на площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Для регистрации на вебинары, нужно зайти на сайт "Технограда".

Общество Семья и дети Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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