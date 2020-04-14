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14.04.2020 15:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москвичам напомнили о пропусках для поездок на такси

Текст: Сергей Жуков

С 15 апреля в Москве у всех пассажиров такси будут проверять цифровые пропуска, дающие право перемещаться по городу в период самоизоляции. Об этом напоминает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Если пропуска не окажется или заявленный маршрут не совпадет с указанным в документе, служба такси откажет в поездке. Водителей, игнорирующих проверку пропусков, отключат от агрегаторов. Машины выборочно будут останавливать сотрудники полиции.

В Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков

Пропускная система начнет действовать в Москве 15 апреля. Оформить разрешение можно уже сейчас на портале mos.ru, через SMS-сервис 7377 или по телефону справочной службы: 8(495) 777-77-77.

Пропуска нужны только тем, кто едет на личном или общественном транспорте до места работы и обратно, в медорганизацию или по другим личным делам. Для прогулок собакой, похода в магазин или аптеку его оформлять не нужно. Некоторым категориям граждан пропуск не потребуется вовсе. Например, госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам.

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