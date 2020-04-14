В московской больнице N52 построили дополнительные помещения для отдыха медперсонала

В городской больнице N52 за сжатые сроки возвели дополнительные помещения для медперсонала. На их сооружение строителям потребовалось менее трех недель. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- В условиях, когда каждый день в больницы города поступает более 1000 новых заболевших коронавирусом, врачи и средний медицинский персонал работают на пределе. Поэтому именно сейчас возможность полноценно отдыхать очень важна для всего медицинского персонала больницы. Новые помещения рассчитаны на 100 мест для сна и отдыха медицинских работников, а также включают в себя столовую на 120 посадочных мест. Здесь врачи и медсестры смогут отдохнуть, принять душ, перекусить.

Новые помещения ГКБ N52 полностью соответствуют санитарным нормам и готовы для приема персонала: завершены установка мебели и оборудования. Инфраструктура обеспечит дополнительные возможности для комфортного отдыха и восстановления медицинских работников. Всего в ГКБ N52 переоборудовано три корпуса общим объемом более 730 коек.