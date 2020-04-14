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14.04.2020 14:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве дефицитные детали для медоборудования напечатают на 3D-принтерах

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высокотехнологичные компании, работающие на территории технополиса "Москва", готовы печатать дефицитные комплектующие для медицинского оборудования на 3D-принтерах. Первые партии деталей уже отправили в столичные медучреждения - это клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких и бесконтактные устройства для выключателей.

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По словам директора технополиса Геннадия Дегтева, свою помощь в печати комплектующих готовы предложить разные компании-резиденты. Одна из них, к примеру, в сутки выпускает 175 защитных многоразовых респираторов из полиамида, 48 клапанов для аппаратов поддержки дыхания и 4000 бесконтактных устройств. "Запросы на продукцию компании стремительно увеличиваются", - сказал Дегтев.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ситуация с распространением коронавируса требует именно таких быстрых и эффективных решений, как использование 3D-принтеров. "Опираясь на лучшие мировые практики, столичные предприятия помогут обеспечить больницы страны необходимым оборудованием", - отметил он.

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