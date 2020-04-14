Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками. По данным департамента торговли и услуг Москвы, столь своеобразное закрытие кафе не связано с нарушениями по карантину во время коронавируса.

По данным пресс-службы департамента, кафе на Золоторожском валу официально не работает с конца прошлого года по решению суда. Тем не менее владельцы нарушали выданные предписания, управа боролась с нарушителями. В результате на входе в кафе коммунальщики поставили с помощью спецтехники тяжелые бетонные блоки.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация, что в центре Москвы власти забетонировали кафе на Таганской улице, которое продолжало работать во время карантина.