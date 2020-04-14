На Чукотке продлили режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля включительно, сообщается на сайте правительства региона.

"Жителям необходимо оставаться дома. А при вынужденном нахождении на улице или в общественном транспорте - соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. За исключением такси", - отмечается в сообщении.

Данные меры не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, действия государственных органов по защите жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Контролировать соблюдение мер по самоизоляции жителей продолжит полиция, Росгвардия и МЧС.

Напомним, что на Чукотке еще не выявлено подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Тесты двух человек с подозрением на COVID-19 отправили в лабораторию.