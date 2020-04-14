В Хабаровском крае школьники не уйдут на ранние каникулы

В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат обучаться дистанционно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее была информация о том, что учащиеся 4-6 классов начнут отдыхать с 20 апреля, а семиклассники на неделю позже.

Сейчас на каникулы ушли большинство малышей из начальной школы. Их аттестовали по итогам третьей учебной четверти. Учителя организуют для них внеурочную деятельность в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования.

Но Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский и Охотский районы, а также Комсомольск-на-Амуре продолжают удаленно учить детей с 1 по 11-й класс.

"Учащиеся 8-11 классов останутся на дистанционном обучении до 30 мая. На этой неделе окончательно будет решен вопрос о выдаче ноутбуков школьникам из малоимущих семей. В первую очередь техникой обеспечат старшеклассников", - рассказала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Также в регионе работают более 100 дежурных групп в детских садах. Их посещают 1115 детей.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.