Новости

Ямальцы смогут оформить сертификаты на маткапитал без личного обращения 08:34
В Иркутской области будут судить экс-министра лесного комплекса 08:28
В Хабаровском крае школьники не уйдут на ранние каникулы 08:12
Количество заболевших COVID-2019 в Бельгии превысило 30 тысяч человек 08:08
Тонировка автомобиля: как не получить штраф 08:00
Омичка взыскала полмиллиона за изуродованное в маршрутке лицо 07:51
Ученые нашли "слабое место" коронавируса COVID-19 07:50
Владивостокская епархия на Пасху введет ограничения в храмах 07:45
В Китае россияне помещены в карантин из-за контактов с заболевшими COVID-19 07:38
Медики назвали мощное противовоспалительное средство 07:20
Changan предложит в России свой Hunter 07:10
На Сахалине принудительно изолировали приехавших вахтовиков 06:42
Власти США заявили о возможности снятия санитарных ограничений в стране 06:36
Сандерс пообещал Байдену поддержку на президентских выборах 06:10
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС 05:57
В Приморье задержали братьев, подозреваемых в серии разбойных нападений 05:51
Самая маленькая женщина в мире призвала индийцев оставаться дома 05:44
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса 05:36
В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом 05:20
Новорожденного из Биробиджана эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС 05:19
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92 05:15
В Китай въехали еще 27 человек с коронавирусной инфекцией 04:59
На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках 04:50
В США число жертв торнадо увеличилось до 33 04:50
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве 04:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 08:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае школьники не уйдут на ранние каникулы

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае ученики 4-11 классов продолжат обучаться дистанционно, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Хабаровском крае выявлено еще 11 заболевших COVID-19

Ранее была информация о том, что учащиеся 4-6 классов начнут отдыхать с 20 апреля, а семиклассники на неделю позже.

Сейчас на каникулы ушли большинство малышей из начальной школы. Их аттестовали по итогам третьей учебной четверти. Учителя организуют для них внеурочную деятельность в дистанционном формате. В таком же режиме будут работать и учреждения дополнительного образования.

Но Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский и Охотский районы, а также Комсомольск-на-Амуре продолжают удаленно учить детей с 1 по 11-й класс.

"Учащиеся 8-11 классов останутся на дистанционном обучении до 30 мая. На этой неделе окончательно будет решен вопрос о выдаче ноутбуков школьникам из малоимущих семей. В первую очередь техникой обеспечат старшеклассников", - рассказала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Также в регионе работают более 100 дежурных групп в детских садах. Их посещают 1115 детей.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ