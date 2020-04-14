В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.

Два случая зафиксировано в находящемся на карантине городе Алдан, три в Ленске, один в Вилюйске. Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 32 случая инфицирования. 13 человек выздоровели, 19 проходят лечение в стационарах. Продолжается отработка их контактов, взятие проб на коронавирус.

По словам главы региона Айсена Николаева, очаг заражения выявлен в Ленском районе в одном из вахтовых поселков Газпрома. Три случая подтверждено (они включены в официальные сводки), еще у трех человек - подозрение на коронавирус. Часть вахтовиков будет вывезена в Ноябрьск. Въезд и выезд из вахтового поселка закрыты.