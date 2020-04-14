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14.04.2020 05:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержали подозреваемых в серии разбойных нападений братьев

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае сотрудники полиции задержали четверых братьев, подозреваемых в серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть полиции обратился житель Дальнереченска, который рассказал, что у него похитили деньги. На месте правоохранители установили обстоятельства происшествия: некие люди проникли в дом и, угрожая потерпевшему предметами, похожими на ружье и пистолеты, потребовали отдать им всю имеющуюся наличность. Завладев деньгами, они скрылись.

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Оперативникам удалось установить подозреваемых, ими оказались четверо братьев от 23 до 28 лет, которых быстро задержали. Двое из них уже имеют судимости. Задержанные признались в нападении, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой". В рамках его расследования было установлено, что его фигуранты причастны к еще четырем разбойным нападениям, совершенных в городах Лесозаводск и Дальнереченск и Дальнереченском районе. Общий ущерб от их действий оценивается в 200 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые стали фигурантами нескольких уголовных дел, они заключены под стражу, братьям могут наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время следователи устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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