В Приморье задержали подозреваемых в серии разбойных нападений братьев

В Приморском крае сотрудники полиции задержали четверых братьев, подозреваемых в серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть полиции обратился житель Дальнереченска, который рассказал, что у него похитили деньги. На месте правоохранители установили обстоятельства происшествия: некие люди проникли в дом и, угрожая потерпевшему предметами, похожими на ружье и пистолеты, потребовали отдать им всю имеющуюся наличность. Завладев деньгами, они скрылись.

Оперативникам удалось установить подозреваемых, ими оказались четверо братьев от 23 до 28 лет, которых быстро задержали. Двое из них уже имеют судимости. Задержанные признались в нападении, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой". В рамках его расследования было установлено, что его фигуранты причастны к еще четырем разбойным нападениям, совершенных в городах Лесозаводск и Дальнереченск и Дальнереченском районе. Общий ущерб от их действий оценивается в 200 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые стали фигурантами нескольких уголовных дел, они заключены под стражу, братьям могут наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время следователи устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.