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14.04.2020 05:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае закупили лекарственные средства для лечения заразившихся COVID-2019 на шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92

- По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем, - сообщила заместитель министра здравоохранения края Оксана Соловьева.

В Приморье зарегистрировано 28 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в медучреждениях находятся 24 взрослых и два ребенка, двое скончались. Специалисты наблюдают так называемые "семейную" или "рабочую" формы заражения новой инфекцией. Иными словами, инфицированными происходит или в семье, или на работе. Есть несколько человек, цепочку заражения у которых пока установить не удалось.

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