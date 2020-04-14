В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом

В Приморском крае закупили лекарственные средства для лечения заразившихся COVID-2019 на шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

- По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществлять и в дальнейшем, - сообщила заместитель министра здравоохранения края Оксана Соловьева.

В Приморье зарегистрировано 28 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в медучреждениях находятся 24 взрослых и два ребенка, двое скончались. Специалисты наблюдают так называемые "семейную" или "рабочую" формы заражения новой инфекцией. Иными словами, инфицированными происходит или в семье, или на работе. Есть несколько человек, цепочку заражения у которых пока установить не удалось.