В Саранске СК проверит информацию о голодающем пенсионере

Следственный комитет Мордовии проверит информацию о саранском пенсионере, которого спасают от голода соседи.

Как сообщили в ведомстве, видеоролик о 84-летнем мужчине, попавшем в бедственную ситуацию, был размещен в соцсети. В ролике жильцы одной из саранских новостроек рассказывают о своем престарелом соседе, у которого пасынок отобрал документы и навещает его лишь для того, чтобы забрать пенсию. Неравнодушные горожане стали помогать пенсионеру: готовят ему еду, убирают квартиру. Общественники обратились к представителям социальных служб. Пожилого мужчину хотели поместить в пансионат, однако у него нет документов, чтобы пройти необходимые обследования.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку изложенным фактам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.