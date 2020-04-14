В Саратовской области прибавилось еще пять заболевших коронавирусом

В Саратовской области выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб областного правительства, лабораторно подтверждено заболевание еще у пяти человек, в том числе, у двух заболевших внебольничной пневмонией из Балашова и Энгельса. Еще три человека прошли обследование как контактные с носителями вируса, и у них также было выявлено это заболевание: двое жители села Вязовка Татищевского района, один из Саратова.

Все новые носители коронавируса - люди старшего поколения, средний возраст превышает 72 года.

Всего к утру вторника в регионе вирус подтвержден у 49 человек.