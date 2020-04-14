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14.04.2020 11:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омским школьникам начали выдавать продуктовые наборы

Текст: Светлана Сибина

Школьникам Омска 14 апреля начали выдавать продуктовые наборы. Акция будет продолжаться в течение десяти дней. Информацию о конкретном времени выдачи продуктов родителям сообщат классные руководители.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По данным департамента образования Омска, поддержку получат 15 889 человек. Речь идет о школьниках из малообеспеченных семей, с доходом на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе в расчете на душу населения (9 570 рублей). Наборы положены также ученикам с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписала мэр Омска Оксана Фадина.

- В продуктовый набор входят пачка чая, один килограмм сахара, столько же макаронных изделий, два килограмма муки, 1,6 килограмма крупы, литр подсолнечного масла, полкило бакалейных изделий, 250 граммов конфет, - сообщает мэрия.

Таким образом власти решили поддержать малоимущие семьи в условиях самоизоляции. Акция продлится до 23 апреля.

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