Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги диагностического обследования резервуаров за первый квартал

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвели промежуточные итоги мониторинга технического состояния резервуаров предприятия за первый квартал текущего года. В рамках сводной программы диагностического обследования объектов и трубопроводов было продиагностировано восемь резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" и Рыбинской ЛПДС.

На пяти резервуарах из восьми было выполнено полное техническое обследование с выводом емкостей из эксплуатации. Специалисты провели визуальный осмотр металлоконструкций с внешней и с внутренней сторон, ультразвуковую толщинометрию стенок резервуаров, продиагностировали сварные соединения неразрушающими методами контроля. Кроме того, были проведены расчеты на прочность и устойчивость стенки, напряженно-деформированного состояния конструкций.

При диагностике резервуаров специалисты дополнительно выполнили дефектоскопический контроль сварных швов между 3 и 4 поясами. Во время эксплуатации именно эти области подвергаются особым силовым воздействиям и напряжениям. Рентген сварных швов помогает своевременно выявлять опасные трещиноподобные дефекты и в дальнейшем устранять их.

На ЛПДС "Сокур" и Рыбинской ЛПДС был проведен расчет сейсмостойкости резервуаров, которые эксплуатируются в районах с неблагоприятными физико-геологическими процессами и нарушением грунтов.

Резервуарный парк является важным звеном в технологической цепочке транспортировки нефти и нефтепродуктов и должен находиться в работоспособном состоянии весь период эксплуатации. Планомерное обследование технического состояния в соответствии с утвержденным графиком позволяет АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнять необходимые работы по модернизации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"