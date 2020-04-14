В Новосибирске создали самоочищающиеся ткани для масок и костюмов

Инновационные тканевые материалы для производства медицинских защитных костюмов и масок разработали в новосибирском Институте катализа СО РАН. Как передает ТАСС, такая ткань способна самоочищаться от вирусов и бактерий за счет обработки наночастицами титана.

Созданные учеными ткани позволят снабдить работников больниц и лаборантов уникальными средствами индивидуальной защиты. Эта разработка вошла в пакет предложений со стороны ученых СО РАН в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Производить фотоактивные материалы для масок и медицинских костюмов можно на основе как хлопковой, так и полипропиленовых тканей. Особый способ покрытия их нанокристаллами и наночастицами TiO2 делает ткань устойчивой к стирке и способной к самоочищению от микроорганизмов. По замыслу ученых, этот процесс происходит в период ночного хранения средств защиты под действием ультрафиолетового излучения.