В Томской области зарегистрировано семь новых случаев заражения COVID-19

В Томской области возросло количество заболевших COVID-19. Инфекцию выявили еще у семи жителей региона.

У троих из них источник заражения выявить нет удалось. Известно, что двое из них выезжали в Новосибирскую область.

- Эпидемиологи предполагают, что их заражение произошло в общественном месте, и продолжают работу по выявлению контактов, - сообщает правительство Томской области.

Еще четверо инфицированных контактировали с жителем Томской области, заболевшим ранее. Это родственники и друзья больного, которые принимали участие в одних и тех же семейных мероприятиях.

Правительство региона также сообщает о том, что ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию больше не отправляются из Томской области в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Диагноз подтверждается при исследовании в томских лабораториях - на первом этапе. Это позволит медикам выявлять заболевших более оперативно.