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14.04.2020 20:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до четырех

Текст: Вера Черенева

В Псковской области умер четвертый пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это следует из отчета регионального оперштаба по противодействию распространения COVID-19.

Накануне в Пскове скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, также у него было серьезное онкологическое заболевание.

В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19

Всего в регионе диагностировано 29 случаев COVID-19, восемь человек выздоровели.

В регионе введен запрет на посещение парков, кладбищ. Гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать режим жесткой самоизоляции и выходить из дома только на работу или в ближайший магазин, находящийся на расстоянии не более чем 500 метров от дома. Выходить на улицу и ездить в общественном транспорте псковичам советуют в масках.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Распространение коронавируса COVID-19

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