В Калининградской области ввели пропуска для передвижения по региону

В Калининградской области в четверг, 16 апреля, начинает действовать система пропусков для передвижения по региону. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Документы сможет выдать своим сотрудникам работодатель, если компания входит в перечень предприятий, получивших право работать в период карантина. Кроме того, Агентство по делам молодежи Калининградской области обеспечит пропусками волонтеров.

Служебные удостоверения сотрудников правоохранительных и надзорных органов, удостоверение судьи, адвоката, журналиста, нотариуса также позволят калининградцам передвигаться по региону - но только для исполнения служебных обязанностей.

Образец пропуска можно скачать на сайте областного правительства. Информацию о работниках, получивших документ, организация должна направить в региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Эти сведения передадут сотрудникам Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 апреля в Калининградской области выявили 79 случаев заражения. 24 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 680 человек.