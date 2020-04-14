В Петербурге отложили открытие навигации по рекам и каналам

Власти Северной столицы приняли решение перенести открытие пассажирской навигации по рекам и каналам. Причиной стала непростая эпидемическая обстановка в городе по коронавирусу, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Планируется, что движение прогулочных судов по Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке, Малой Невке, Мойке и Фонтанке, а также по каналам, будет открыто после 30 апреля.

Сейчас по этим водным артериям могут двигаться только специальные суда, например, занятые в жизнеобеспечении города.

Отметим, что обычно открытие пассажирской навигации происходит в середине апреля, а уже с двадцатых чисел месяца по рекам и каналам начинают курсировать прогулочные суда.