Астраханец получил срок за попытку похищения ребенка и педофилию

В Астрахани на 15 лет колонии осужден 50-летний местный житель, обвиняемый в попытке похищения девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное управление СК России.

В июле прошлого года астраханец начал общаться на сайте знакомств с десятилетней школьницей, которой он отправлял развратные сообщения. Через три дня педофил решил похитить ребенка и вывезти его на дачный участок.

Заманить девочку извращенец пытался, пообещав купить ей сладости. Кроме того, он просил помочь ему найти, якобы, сбежавшую кошку.

Его задержали возле дома ребенка. По приговору Ленинского районного суда Астрахани теперь мужчина проведет в колонии строгого режима 15 лет.