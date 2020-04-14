Житель Ростовской области убил трех человек и сжег их тела

Житель Песчанокопского района Ростовской области убил троих приятелей и пытался сжечь их тела. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Пятидесятилетний подозреваемый поссорился с тремя собутыльниками во время застолья, которое проходило в частном доме.

В порыве гнева он начал наносить им удары ножом. От полученных ранений жертвы скончались на месте, а их убийца поджег дом, чтобы скрыть случившееся, и сбежал.

Полиция его нашла и задержала. Выяснилось, что этот человек ранее был судим за кражу и избиения. Новое жестокое преступление он совершил примерно через год после выхода из тюрьмы на свободу.

Уголовное дело в отношении задержанного передано в суд.