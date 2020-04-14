Ямальцы смогут оформить сертификаты на маткапитал без личного обращения

С завтрашнего дня сертификаты на материнский капитал на Ямале будут оформляться без личного обращения.

"Сведения о рождении ребенка, дающего право на выплату, будут поступать в ПФР из Госреестра ЗАГСа, - передает оперативный штаб. - Данные об оформлении сертификата зафиксируются в информационной системе ПФР и будут направлены в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуги".

Сейчас в отделениях пенсионного фонда проходит тестирование новой системы и определяется необходимая информация о родителях и детях.

"Для семей, усыновивших детей, сохраниться прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку необходимые сведения могут предоставить только сами усыновители", - пояснили в штабе.

Между тем

По данным на 13 апреля в Надымском районе автономного округа зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, в Салехарде - 17 случаев, в Новом Уренгое - 12 случаев, в Ханымее - 9 случаев. Также на месторождениях Пуровского района подтверждено четыре случая.

"Госпитализированы 38 пациентов (один находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. остальные в состоянии средней тяжести или удовлетворительном). Еще 27 переносят заболевание в легкой форме и проходят лечение амбулаторно в условиях строгой изоляции", - сообщает оперативный штаб ЯНАО.

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