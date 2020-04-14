На Ямале бесплатно отправили молоко нуждающимся

Предприятие по производству молочной продукции в Салехарде запустило акцию по бесплатной раздаче молока. Оно планирует ежедневно выделять от 50 до 100 литров для нуждающихся местных жителей.

Акция продлится до конца этого месяца, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

Молочные продукты бесплатно получат пожилые люди, те, кто находится в трудной жизненной ситуации, и одинокие граждане. Количество нуждающихся определял городской департамент соцзащиты населения. К слову, сегодня туда уже пришло 80 литров молока, которое передадут в местные центры соцобслуживания для раздачи малоимущим жителям.

Сейчас, по данным оперштаба, в округе 73 заболевших, в числе которых - семь случаев заражения, подтвержденных сегодня. При этом пять человек к текущему моменту выздоровели и скоро будут выписаны из стационаров.

Кстати

Магазин спорттоваров в Тюмени отдал 36 подводных масок врачам из областной клинической больницы. К этим маскам, которые будут использовать анестезиологи-реаниматологи, изготовили специальные отверстия под вирусно-бактериальные фильтры для наркозно-дыхательного оборудования.

Сегодня в Тюменской области зарегистрировано 67 пациентов, заразившихся COVID-19, 10 человек выздоровели.

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