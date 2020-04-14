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14.04.2020 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работавший с Большим адронным коллайдером физик скончался в Коммунарке

Текст: Екатерина Призова
Фото: Данила Тлисов/ vk.com Фото: Данила Тлисов/ vk.com
Фото: Данила Тлисов/ vk.com

Сегодня утром в больнице Коммунарки скончался от коронавирусной инфекции Данила Тлисов, выпускник екатеринбургского СУНЦ УрФУ 2000 года и научный сотрудник лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ.

Как сообщается на официальном портале Института ядерных исследований Российской академии наук, Данила прилетел из ЦЕРН 22 марта. По возвращению он отправился на самоизоляцию. Затем почувствовал себя плохо и четвертого апреля был госпитализирован. Течение болезни осложнилось пневмонией.

"Для Института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРН", - говорится в сообщении дирекции научного учреждения.

На своей странице в Facebook Лариса Рожкова, директор специализированного учебно-научного центра УрФУ рассказала, что Данила не раз выезжал в Европу для работы на Большом адронном коллайдере.

"В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения", - написала глава учебного заведения.

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