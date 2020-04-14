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14.04.2020 09:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Курганской области 6 случаев COVID-19 имеют московское происхождение

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области официально подтверждены шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, заболели пять человек из Альменевского района. Все они контактировали с инфицированным мужчиной, прибывшем на личном автомобиле из Москвы. Кроме этого, диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставлен студентке из Шадринска, которая приехала из Москвы домой к родителям. По симптомам у нее заболевание протекало как ОРВИ.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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- В Альменевском районе проводятся противоэпидемические мероприятия, в ходе которых дополнительно устанавливаются все возможные контакты. Всего здесь зарегистрировано 23 контактных лица, - прокомментировала директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина. - Круг контактных в Шадринске также установлен, у всех взяты пробы на коронавирус. Семья студентки находится дома на самоизоляции.

Глава департамента здравоохранения призвала курганцев соблюдать все профилактические и ограничительные меры, которые введены в регионе, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По состоянию на 14 апреля в Курганской области с начала регистрации заболеваемости официально подтверждены всего 10 случаев заражения, один человек выздоровел.

Тем временем в области продолжается оснащение инфекционного госпиталя для борьбы с коронавирусом. Госпиталь разворачивается на базе двух больниц - инфекционной и второй городской. Всего планируется развернуть 414 коек с возможностью быстрого увеличение коечного фонда до 560.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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