Ректорам госвузов разрешат работать до 70 лет

Документ касается руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и их заместителей.

В настоящее время предельный допустимый возраст - 65 лет, а возможность продления срока еще на пять лет определяется учредителем вуза. Согласно новому законопроекту, предельный возраст повышается до 70 лет без права продления.

Прописывается норма о том, что одно и то же лицо не может замещать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.

Что касается руководителей Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, то их деятельность регулируется отдельным законом. Предусмотрено, что срок их пребывания в должности по достижении возраста семидесяти лет может продлеваться.