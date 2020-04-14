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14.04.2020 15:14
Рубрика: Власть

Ректорам госвузов разрешат работать до 70 лет

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект кабмина о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста для ректоров госвузов и их замов. Исключение составляют ректоры МГУ и СПбГУ, чья деятельность уже регулируется отдельным законом.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Документ касается руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и их заместителей.

Фото: iStock
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В настоящее время предельный допустимый возраст - 65 лет, а возможность продления срока еще на пять лет определяется учредителем вуза. Согласно новому законопроекту, предельный возраст повышается до 70 лет без права продления.

Прописывается норма о том, что одно и то же лицо не может замещать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.

Что касается руководителей Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, то их деятельность регулируется отдельным законом. Предусмотрено, что срок их пребывания в должности по достижении возраста семидесяти лет может продлеваться.

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