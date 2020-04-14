Россияне смогут вернуться из Индии 19 апреля

Самолет "Аэрофлота" с застрявшими в Индии российскими туристами вылетит из Дели 19 апреля в 5.50 по местному времени. Об этом сообщил телеграм-бот, запущенный Минкомсвязи для информирования ждущих возвращения из-за границы соотечественников.

Международное авиасообщение практически парализовано из-за угрозы распространения коронавируса. Российские авиакомпании могут выполнять рейсы в иностранные аэропорты только для того, чтобы забрать оттуда россиян, или по спецразрешениям правительства.

"Вылет рейса Дели - Москва состоится 19 апреля 2020 в 5.50 (местное время). Рейс № AFL571", - указано в сообщении.

Зарегистрироваться на рейс пассажирам предлагают через сайт Госуслуг.

Количество мест на борту ограничено, при этом вернуться из Индии этим бортом смогут лишь жители Москвы и Подмосковья. Для пассажиров с билетами любой российской авиакомпании этот перелет будет бесплатным. Остальным придется заплатить. Цена места на рейсе в сообщении не указывается.