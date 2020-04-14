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14.04.2020 05:44
Рубрика: В мире

Самая маленькая женщина в мире призвала индийцев оставаться дома

Текст: Андрей Васильев

Самая маленькая женщина в мире вышла на улицу, чтобы призвать людей оставаться дома во время пандемии. Ранее полиция Индии обратилась к известным личностям с призывом публично поддержать меры социального дистанцирования, сообщает AFP.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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26-летняя Джиоти Амге, рост которой 62,8 сантиметра, попросила сограждан чаще мыть руки и носить маску и перчатки, когда они покидают свои дома. Девушка выступала под прицелом десятков видеокамер, стоя на капоте машины в городе Нагпур (штат Махараштра). По ее словам, своим публичным выступлением она хотела также поддержать полицейских и медицинских работников, которые оказались на передовой в деле борьбы с коронавирусом.

Амге страдает ахондроплазией (врожденное заболевание, при котором нарушается рост костей скелета), и признана самой маленькой женщиной в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

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