Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, работавший в Dutsche Bank и входящий в советы директоров ряда крупных компаний Игорь Ложевский, умер на 64 году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте компании En+ Group, в Совет директоров которой входил Ложевский.

Там отмечается, что Игорь Ложевский, независимый неисполнительный директор компании, скончался 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни.

"В свое время в Совет директоров EN+ Group будет назначен новый независимый неисполнительный директор", - говорится в сообщении.

Исполнительный председатель En + Group лорд Грегори Баркер добавил: "Мы все ужасно потрясены этой трагической новостью. Доктор Игорь Ложевский был отличным коллегой. Он был мудрым, вдумчивым и очень ценным независимым членом нашего нового Совета директоров. Хотя он проработал в En+ Group всего лишь чуть более года, он уже внес заметный и важный вклад, опираясь на свой отраслевой опыт, накопленный во Всемирном банке, и на свой многолетний опыт выдающегося и старшего инвестиционного банкира. Нам всем будет очень его не хватать".

Как пишет Forbes, причиной смерти бизнесмена стал коронавирус. Правда, в самой компании En+ отказались прокомментировать эту информацию.

Известно, что Ложевский вошел в Совет директоров En+ в январе 2019 года. Тогда обновление правления компании, принадлежавшей ранее Олегу Дерипаске, было условием снятия санкций США.