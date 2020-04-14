В Болгарии судят школьника, готовившего теракты

Прокуратура Болгарии передала в суд обвинительный акт на несовершеннолетнего ученика из Пловдива. Ранее в жилище юноши были обнаружены большие запасы самодельных взрывных устройств и пиротехнических изделий.

Расследование установило, что с января 2019 года школьник, обучавшийся в то время в девятом классе, увлекся идеологией запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

В ходе обыска в квартире молодого человека были найдены и конфискованы: устройство, содержащее почти 2 килограмма взрывчатого вещества, бомба, приводимая в исполнение электронным способом, гвозди и куски металла, набитыми в контейнере, разлитая по пластиковым бутылкам для воды самодельная взрывчатая смесь общей массой более 14 килограммов, большое количество пиротехнических изделий, изготовленных, в том числе, с помощью труб, пишущих ручек и картона.