В Японии штормовой ветер развернул припаркованный Boeing 737-800

В токийском международном аэропорту Нарита штормовой ветер развернул на 90 градусов припаркованный у пассажирского "рукава" Boeing 737-800 авиакомпании Japan Airlines (JAL). У самолета слегка повреждено крыло, сообщает японская газета Mainichi.

Лайнер весом 50 тонн стоит в аэропорту Нарита с 5 апреля, когда JAL приостановила значительную часть полетов из-за коронавируса. Передние и задние шасси были закреплены шестью деревянными колодками. Однако штормовой ветер скоростью около 25 м/с, начавшийся вечером 13 апреля, смог развернуть самолет. По всей видимости, сильные порывы выбили колодки из-под колес.

При развороте самолет задел крылом пассажирский "рукав", в результате на крыле образовалось повреждение 7 на 25 сантиметров.

В настоящее время самолет зафиксирован металлическими колодками. JAL уже заявила, что тщательно выясняет причины произошедшего, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.