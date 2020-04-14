В Испании частные клиники обязали делать тесты на коронавирус

Власти Испании обязали частные клинико-диагностические центры, лаборатории и другие медицинские учреждения делать тесты на коронавирус. Как заявил глава минздрава Сальвадор Илья, в связи с планами проведения массового тестирования необходимо укрепить Национальную систему здравоохранения.

Контролировать работу частных лабораторий будут главы региональных ведомств, занимающихся медицинскими вопросами, в частности, следить, чтобы те не завышали цены (уже известны случаи, когда с пациентов за анализ требовали аж 300 евро), а тестирование проводилось только по назначению врача. На их же плечи ложится сбор информации о подтвержденных случаях заражения коронавирусом (медцентры должны сами предоставлять эти сведения).

По данным минздрава, которые приводит El Pais, сейчас в Испании ежедневно делается 15-20 тысяч тестов на Covid-19, дополнительные мощности позволят увеличить их число до 50 тысяч.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрирован 172541 случай инфицирования, 18056 человек скончались, 67504 выздоровели.