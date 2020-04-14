В Минобороны рассказали об эпидемической обстановке в армии

В Министерстве обороны России заявили, что эпидемическая обстановка в Вооруженных силах РФ остается стабильной и полностью контролируемой. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие в случае малейшего подозрения на заболевание немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. На данный момент в войсках проведено уже более 11 тысяч тестов на COVID-19.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря профилактическим и диагностическим мероприятиям в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет.

Там рассказали, что в сейчас во всех воинских частях и организациях ежедневно проводятся профилактические мероприятия с личным составом. Проводится дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений. "Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела", - отметили в Минобороны.

Так, в войсках уже развернуты 5 554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и реагированию.