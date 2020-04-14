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14.04.2020 19:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Ухане требуются рабочие руки

В Ухане стартовала "Весенняя всекитайская ярмарка вакансий". Акцию запустили Медиакорпорация Китая, ее мультимедиаплатформа "Яншипинь", Госимущество КНР и Китайская инвестиционная корпорация, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Цель - помочь экономике и населению в непростое время. Ранее аналогичную акцию провели в районе дельты реки Янцзы и регионе "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Площадка предоставила свыше 63 тысяч рабочих мест, зарегистрировались две сотни компаний, включая уханьскую больницу "Цзиньиньтань" и пекинскую "Сехэ". По состоянию на 13 апреля 4700 компаний и организаций разместили свыше 600 тысяч вакансий. Скачав приложение "Яншипинь" и выйдя на страницу ярмарки, соискатели могут просматривать презентационные ресурсы компаний, подать резюме, установить прямую связь с отделом кадров.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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