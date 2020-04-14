В Ухане требуются рабочие руки

Цель - помочь экономике и населению в непростое время. Ранее аналогичную акцию провели в районе дельты реки Янцзы и регионе "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Площадка предоставила свыше 63 тысяч рабочих мест, зарегистрировались две сотни компаний, включая уханьскую больницу "Цзиньиньтань" и пекинскую "Сехэ". По состоянию на 13 апреля 4700 компаний и организаций разместили свыше 600 тысяч вакансий. Скачав приложение "Яншипинь" и выйдя на страницу ярмарки, соискатели могут просматривать презентационные ресурсы компаний, подать резюме, установить прямую связь с отделом кадров.