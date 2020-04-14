В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края. Мужчина обвиняется в том, что разместил фейковые сообщения в одной из групп в мессенджере Viber.

По версии следствия, подозреваемый сообщил участникам группы ложную информацию о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19. Он также написал, что в одном из населенных пунктов региона ввели пропускной режим. Все заявления не соответствовали действительности.

Ведется следствие. Действия нарушителя попадают под санкции статьи 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Согласно ей, мужчине грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.