Видео: канадская семья пересняла заставку "Симпсонов"

Заставка "Симпсонов" сама по себе уже имеет почти такой же культовый статус, как и непосредственно долгоиграющее шоу - не счесть, сколько раз ее пародировали и отсылали к ней в других теле- и кинопроектах.

Не смог удержаться и канадец Джоэл Сазерленд, который вместе с женой и тремя детьми выпустил на YouTube свою версию "диванного гэга".

"Наши дети заскучали после четырех недель самоизоляции. Мы с женой убирали в подвале и долго не могли придумать, что нам делать со старыми карнавальными костюмами Симпсонов. Таким образом, одна проблема стала решением другой. Результат можете увидеть на видео", - прокомментировал свой ролик Джоэл.