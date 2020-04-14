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Видео: канадская семья пересняла заставку "Симпсонов"

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    14.04.2020, 11:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Joel A. Sutherland Фото: youtube.com/ Joel A. Sutherland
Фото: youtube.com/ Joel A. Sutherland

Заставка "Симпсонов" сама по себе уже имеет почти такой же культовый статус, как и непосредственно долгоиграющее шоу - не счесть, сколько раз ее пародировали и отсылали к ней в других теле- и кинопроектах.

Не смог удержаться и канадец Джоэл Сазерленд, который вместе с женой и тремя детьми выпустил на YouTube свою версию "диванного гэга".

"Наши дети заскучали после четырех недель самоизоляции. Мы с женой убирали в подвале и долго не могли придумать, что нам делать со старыми карнавальными костюмами Симпсонов. Таким образом, одна проблема стала решением другой. Результат можете увидеть на видео", - прокомментировал свой ролик Джоэл.

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