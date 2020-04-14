Володин предложил депутатам отказаться от отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил коллегам отказаться от отпусков на фоне ситуации с коронавирусом и вместо этого поработать в регионах, при необходимости собираясь для принятия важных решений.

После заседания 17 апреля у депутатов намечена работа в регионах до 22 апреля включительно, а затем по тому плану, который Госдума принимала в январе, планировались краткосрочные отпуска, напомнил спикер.

- Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться (на пленарные заседания, - "РГ") и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан, - заявил глава нижней палаты.

Депутаты встретили предложение аплодисментами. Подробнее вопрос будет обсуждаться на заседании 17 апреля, уточнил Володин.

Он также отметил, что в регионы депутатам следует отправляться, предварительно пройдя тест на коронавирус, ведь важно понимать ответственность перед гражданами.