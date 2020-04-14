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14 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 апреля 2020 года № 398-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 14 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за IV квартал 2019 года в расчёте на душу населения - 15 725 рублей, для трудоспособного населения - 16 434 рубля, для пенсионеров - 12 372 рубля, для детей - 15 582 рубля.

2. Установить, что для определения размеров социальных пособий и других социальных выплат (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии), установленных в Ямало-Ненецком автономном округе, определения права граждан, в том числе малоимущих граждан, на получение социальной поддержки и социального обслуживания, улучшения жилищных условий, предоставления социальной поддержки в сфере охраны здоровья применяются величины прожиточного минимума, утвержденные в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года, в расчёте на душу населения - 16 926 рублей, для трудоспособного населения - 17 707 рублей, для пенсионеров - 13 365 рублей, для детей - 16 700 рублей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Пункт 2 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в силу Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2020 года № 24-ЗАО "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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