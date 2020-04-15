Глава МИД Турции озвучил условие для покупки систем ПРО у США

Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны Patriot на определенных условиях. При этом позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась. С таким заявлением во вторник выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Patriot могут быть закуплены, "если будет хорошее предложение", цитирует РИА Новости. Чавушоглу подчеркнул, что его страна нуждается в системах ПРО для защиты своего народа. Глава МИД Турции также напомнил, что Анкара 10 лет вела безрезультатные переговоры с Вашингтоном о приобретении систем ПРО, поэтому власти Турции приняли решение обратиться к России.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57. Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля прошлого года. На боевое дежурство С-400 должны заступить в апреле этого года.