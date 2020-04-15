Губернатор штата Рио-де-Жанейро заболел COVID-19

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Витцел заявил во вторник, что накануне сдал тест на коронавирус, который показал у него наличие COVID-19. В видеообращении, опубликованном на его страничке в Twitter, он сообщил, что, несмотря на заболевание, самочувствие позволяет ему продолжать работу, находясь на карантине во дворце Ларанжейрас - рабочей резиденции губернатора.

"Хочу сообщить всем, что в пятницу я себя нехорошо почувствовал и попросил сделать мне тест на COVID-19. Сегодня пришел позитивный результат. У меня была температура, болело горло, я потерял обоняние. Сейчас, слава Богу, я себя хорошо чувствую", - поделился Витцел.

Губернатор воспользовался возможностью и в очередной раз обратился к жителям Рио-де-Жанейро с просьбой, по возможности, не выходить из домов и соблюдать режим самоизоляции.

В понедельник Витцел подписал указ о продлении карантинных мер на территории штата до 30 апреля. В Рио-де-Жанейро запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы, торговые и фитнес центры, театры и рестораны. Запрещен выход людей на городские пляжи. Разрешена только торговля продуктами питания и средств первой необходимости, а также оказание услуг с доставкой на дом.

Согласно данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки в стране выявлено 1,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 за последние 24 часа впервые превысило 200 человек. Всего в Бразилии выявлено 25 тысяч случаев заражения новым штаммом вируса, жертвами которого стали 1,5 тысячи человек. В настоящее время чуть менее 10 тысяч пациентов находятся в больницах, 14 тысяч человек благополучно выписаны из медицинских учреждений.