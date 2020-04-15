Косачев отреагировал на дезинформацию в западных СМИ о ситуации с COVID-19

Приходилось здесь писать, что в некоторых (не всех!) СМИ стран Запада идет кампания дезинформации о происходящем сейчас в нашей стране.

Вот только одна цитата, чтобы ощутить степень ангажированности и наглости авторов:

"За исключением получившего широкое освещение в СМИ визита на "передовую" в главную больницу Москвы для лечения пациентов с коронавирусом, где президент России предстал в ярко-желтом защитном костюме и современной защитной маске, Путин никак не отреагировал на пандемию".

Нет слов. А ведь кто-то верит. А потом Евросоюз обвиняет уже нас. Прекратите!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.