В Твери СК начал проверку фейка об отправлении полицейских в Москву

В Тверской области организовано проведение проверок по фактам распространения недостоверных сведений, связанных с пандемией коронавируса.

Одна из фейковых новостей, размещенная на сайте информационного портала, извещала читателей о том, что личный состав сотрудников полиции отправлен в Москву для поддержания там порядка в условиях самоизоляции. При том что, по данным регионального УМВД, личный состав тверской полиции несет службу в штатном режиме.

Еще один фейк, гулявший по соцсетям, сообщал о начале в Тверской области операции "Карантин", в ходе которой полицейские якобы выявляют подростков, игнорирующих рекомендации находиться дома, доставляют их в отдел полиции, откуда детей забирают родители после профилактической беседы. Что тоже, по информации УМВД РФ по Тверской области, не соответствует действительности.

По всем этим фактам следственные органы СК РФ по Тверской области организовали доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Кстати, по двум фактам распространения фейков такие решения уже приняты - возбуждены уголовные дела.

Одно дело стало итогом распространения заведомо ложных сведений о большой смертности от COVID-19 в городской клинической больнице № 7, из-за чего выделено определенное количество мешков для транспортировки тел умерших. Второе дело возбуждено после публикации в соцсети ложной информации об ограничении транспортного сообщения с Тверью - запрете на въезд и выезд из города. С этим фейковым сообщением, подчеркивают в региональном следственном управлении СК РФ, ознакомилось не менее 11622 пользователей соцсети.

По информации тверского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на 15 апреля в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19. Всего в области выявлены 117 случаев заболевания: трое заболевших выздоровели, 114 проходят лечение.