В Бурятии подтверждено 100 случаев заражения COVID-19

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Бурятии. Таким образом, общее число заболевших выросло до 100, из них 23 человека вылечились, а двое скончались. В стационаре остаются 75 инфицированных.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2213 человек, все лабораторно обследованы", - говорится в сообщении республиканского минздрава.

Отмечается, что теперь положительные результаты анализов на COVID-2019, полученные в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия", считаются подтвержденными и их не нужно отправлять в другие регионы.

В реанимации находятся пятеро взрослых с коронавирусом и подозрением на него, один - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в России подтверждено 2774 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших - 21102, из них 1694 человек выздоровели, 170 скончались.