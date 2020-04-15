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15.04.2020 06:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае выросло число тяжелобольных пациентов с COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

За сутки в Хабаровском крае выросло число пациентов с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. Во вторник региональный минздрав сообщал о двух таких больных, на сегодняшний день их трое. Они находятся в реанимации, одному проводят искусственную вентиляцию легких.

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При этом общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 не изменилось. Всего в крае было зарегистрировано 54 случая заражения. Часть людей уже излечились.

"Под наблюдением остаются 45 пациентов", - заявили представители министерства в Instagram.

На своей странице в социальной сети они также опубликовали карту, по которой можно проследить распространение болезни на территории региона.

В изоляторах края остаются 11 человек, контактировавших с заболевшими. Признаков заболевания у них нет. Под медицинским наблюдением находятся 858 человек, прибывших из-за рубежа, из них около 100 - в обсерваторе.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ⠀ По состоянию на 14 апреля 2020 указаны районы и количество человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция: ⠀ 🔴 Хабаровск: 25 человек 🔴 Ульчский район: 22 человека 🔴 Советско-Гаванский район: 6 человек 🔴 Бикинский район: 1 человек ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid

Публикация от Минздрав Хабаровского края (@minzdrav_27)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Распространение коронавируса COVID-19

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