В Хабаровском крае выросло число тяжелобольных пациентов с COVID-19

За сутки в Хабаровском крае выросло число пациентов с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. Во вторник региональный минздрав сообщал о двух таких больных, на сегодняшний день их трое. Они находятся в реанимации, одному проводят искусственную вентиляцию легких.

При этом общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 не изменилось. Всего в крае было зарегистрировано 54 случая заражения. Часть людей уже излечились.

"Под наблюдением остаются 45 пациентов", - заявили представители министерства в Instagram.

На своей странице в социальной сети они также опубликовали карту, по которой можно проследить распространение болезни на территории региона.

В изоляторах края остаются 11 человек, контактировавших с заболевшими. Признаков заболевания у них нет. Под медицинским наблюдением находятся 858 человек, прибывших из-за рубежа, из них около 100 - в обсерваторе.